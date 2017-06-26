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Порошенко отправился во Францию на встречу с Макроном
26.06.2017 07:54

Порошенко отправился во Францию на встречу с Макроном

В понедельник, 26 июня, президент Украины Петр Порошенко отправится с рабочим визитом во Францию.

Об этом сообщает пресс-служба главы украинского государства.

В ходе официального визита запланированы встречи Порошенко с президентом Франции Эмануэлем Макроном, премьер-министром Эдуардом Филиппом и председателем Сената Франции Жираром Ларше.

Как сообщал MIGnews.com.ua, президент Украины Петр Порошенко анонсировал встречу с президентом Франции Эммануэлем Макроном, которая состоится 26 июня во время визита главы государства в Париж. 

Ранее ,22 июня, в Брюсселе президент Украины Петр Порошенко провел встречу с канцлером Федеративной Республики Германия Ангелой Меркель.

Теги материала: Петр Порошенко, Франция, Эммануэль Макрон
Новости СМИ2
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