Президент уточнил дату вступления в силу Соглашения об ассоциации Украина-ЕС

MIGnews.com.ua

В июле нынешнего года Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским союзом будет полностью завершено уже в июле. С таким заявлением выступил президент Украины Петр Порошенко во время интервью трем украинским телеканалам.

"Могу сказать вам еще одну приятную новость, что в июле месяце процедура ратификации будет завершена. Не осталось никаких политических решений. И на саммите "Украина-ЕС", который состоится в июле, мы будем праздновать завершение ратификации", - объяснил украинский лидер.

Также глава государства уточнил, что после завершения ратификации документа ожидает вступление его в силу в полном объеме с 1 сентября 2017 года.