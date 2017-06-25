Президент уточнил дату вступления в силу Соглашения об ассоциации Украина-ЕС

В июле нынешнего года Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским союзом будет полностью завершено уже в июле. С таким заявлением выступил президент Украины Петр Порошенко во время интервью трем украинским телеканалам.
"Могу сказать вам еще одну приятную новость, что в июле месяце процедура ратификации будет завершена. Не осталось никаких политических решений. И на саммите "Украина-ЕС", который состоится в июле, мы будем праздновать завершение ратификации", - объяснил украинский лидер.
Также глава государства уточнил, что после завершения ратификации документа ожидает вступление его в силу в полном объеме с 1 сентября 2017 года.
Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, Порошенко заявил, что президент США Дональд Трамп во время первой своей встречи с главой российского государства Владимиром Путиным будет пытаться убедить его "в абсолютной бесперспективности попыток давления на Украину".