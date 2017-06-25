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Порошенко назвал причину встречи Трампа с Путиным
25.06.2017 20:51

Порошенко назвал причину встречи Трампа с Путиным

Американское правительство заверило президента Украины Петра Порошенко в поддержке его действий в процессе деоккупации Донбасса, а также в США пообещали быть более активными в этом вопросе. Об этом глава государства сообщил в интервью украинским телеканалам.

"Мы выступаем за сохранение Нормандского формата и минских договоренностей, и будем только приветствовать - и получили заверение в этом - в части повышения роли США в этом процессе", - сказал он.

Украинский лидер уточнил, что президент США Дональд Трамп во время первой своей встречи с главой российского государства Владимиром Путиным будет пытаться убедить его "в абсолютной бесперспективности попыток давления на Украину".

По словам президента, украинская сторона и дальше твердо стоит на позиции принятия так называемой дорожной карты Минского процесса. В этом документе должны быть четко определены конкретные даты – "что и когда должно быть выполнено".

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, государственный секретарь США Рекс Тиллерсон прибудет в Киев с рабочим визитом уже в июле текущего года. 

Теги материала: Петр Порошенко, Владимир Путин, Дональд Трамп, Россия, Донбасс
Новости СМИ2
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