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Фейгин сообщил возможную дату освобождения Сущенко
25.06.2017 20:48

Фейгин сообщил возможную дату освобождения Сущенко

Адвокат украинского журналиста Романа Сущенко, который был незаконно арестован в Москве в Российской Федерации, Марк Фейгин прогнозирует, что начало основного суда по делу его подзащитного начнется осенью, а до конца года его уже освободят. Об этом сообщает Front News International.

"До конца года. Таковы процессуальные сроки. То есть мы чисто теоретически можем завершить основной суд первой инстанции и обжалование до конца года. Если приговор вступит в законную силу, то ничто не мешает Путину с этого момента на следующий день его помиловать. Грубо говоря, провести вот этот обмен. Тогда препятствие снимается, потому что формально сейчас помиловать его Путин не может. У него нет для этого полномочий. Сначала приговор должен вступить в силу. Сроки, конечно, могут сдвигаться. А уже как будет - посмотрим", - ответил адвокат на вопрос о том, когда могут освободить журналиста.

Однако Фейгин считает, что, "если будет какое-то существенное обострение между Украиной и Россией", вопрос освобождения Сущенко может быть значительно отсрочен.

"Напомню вам, что тот же Сенцов сидит уже четвертый год, хотя он тоже рассчитывал на обмен. Риски есть, и именно из-за этого риска работа по освобождению Романа Сущенко была начата не тогда, когда уже прошел суд. Вопрос этот должен все время быть подброшен на уровень политического решения, даже на стадии предварительного следствия. Чтобы добиться освобождения политзаключенного, переговоры должны идти параллельно с любыми процессуальными процедурами. Если же они тормозятся, то это создает предпосылки к тому, чтобы торг велся дольше, и цена возрастала", - подчеркнул он.

Также адвокат уточнил, что суд по продлению ареста Сущенко однозначно будет.

"Я уже это знаю, поскольку в пятницу было ознакомление с постановлением о назначении психолого-психиатрической экспертизы. Она пройдет в июле. Поэтому, чтобы ее провести в июле, срок ареста нужно продлить на два-три месяца. Скорее всего, срок содержания под стражей продлят до 30 августа. Пока не произойдет договоренность на высшем уровне о его возвращении, никаких изменений в деле не будет, и иллюзий питать не надо", - добавил Фейгин.

Кроме того, он сообщил, что основной суд по делу украинского журналиста не начнется после 30 августа, это связано с тем, что, скорее всего, в этот период будет проходить ознакомление с делом.

"Я думаю, что суд начнется в лучшем случае осенью. Но точной даты назвать не могу. Это зависит не от защиты, а от следствия", - указал адвокат.

Как сообщал MIGnews.com.ua, в Министерстве иностранных дел Украины еще раз потребовали от Российской Федерации прекратить преследование журналистов Романа Сущенко и Николая Семены.

Теги материала: Украина, журналист, арест, суд, Роман Сущенко, Фейгин, Россия
Новости СМИ2
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