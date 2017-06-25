Facebook Twitter YouTube Google+ RSS
Apple store Google play market Мобильная версия
  USD   28.10
Главная - Политика
Порошенко ждет Тиллерсона в Киеве уже в июле
25.06.2017 20:41

Порошенко ждет Тиллерсона в Киеве уже в июле

Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон прибудет в Киев с рабочим визитом уже в июле текущего года. Об этом президент Украины Петр Порошенко заявил во время интервью украинским телеканалам.

По его словам, во время визита госсекретаря в Украину будут подниматься вопросы, которые уже обсуждались во время его визита в Вашингтон.

"Мы ожидаем уже в июле визит госсекретаря США Тиллерсона в Киев, где тоже будут продолжены наши наработки в Вашингтоне", - указал украинский лидер.

Также он добавил, что у него уже согласованы очень важные переговоры. В частности, в понедельник, 26 июня, он встретиться с президентом Франции Эммануэлем Макроном. После этого последует уже визит в Киев генерального секретаря НАТО, который намечен на июль.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, глава государства заявил, что власти США готовы решить вопрос с предоставлением Украине оборонительного оружия еще до конца нынешнего бюджетного года. 

Теги материала: Петр Порошенко, Рекс Тиллерсон, визит, США, переговры, Эммануэль Макрон
Новости СМИ2
Оцените материал: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [0] всего оценили 0
Посмотреть рейтинг материалов

Статьи по теме

Президент уточнил дату вступления в силу Соглашения об ассоциации Украина-ЕС
Важное
Президент уточнил дату вступления в силу Соглашения об ассоциации Украина-ЕС
Порошенко назвал причину встречи Трампа с Путиным
Важное
Порошенко назвал причину встречи Трампа с Путиным
Порошенко назвал сроки предоставления Америкой Украине летального оружия
Важное
Порошенко назвал сроки предоставления Америкой Украине летального оружия
Выход США из соглашения по ракетам: РФ припугнула Америку новой гонкой вооружений
Важное
Выход США из соглашения по ракетам: РФ припугнула Америку новой гонкой вооружений
СМИ: Трампу предлагают разорвать с РФ договор по ракетам
Важное
СМИ: Трампу предлагают разорвать с РФ договор по ракетам
Украина направила ноту протеста РФ из-за визита Путина в Крым
Важное
Украина направила ноту протеста РФ из-за визита Путина в Крым

Новости партнеров

﻿

Трансляция

Новости партнеров

Наши новости

Грищенко не видит смысла в усложнении россиянам пересечения границы с Украиной
Эксклюзив  Грищенко не видит смысла в усложнении россиянам пересечения границы с Украиной
25.06.2017
Березюк завершил голодовку под Администрацией Президента
Эксклюзив  Березюк завершил голодовку под Администрацией Президента
24.06.2017
Авто в подарок и фестиваль красок: как украинские города будут отмечать День молодежи
Эксклюзив  Авто в подарок и фестиваль красок: как украинские города будут отмечать День молодежи
24.06.2017
Правоохранители проводят обыски дома у главреда "Страны" Гужвы
Эксклюзив  Правоохранители проводят обыски дома у главреда "Страны" Гужвы  Видеорепортаж
23.06.2017

Спецтемы

Вопрос дня

Голодовка политиков:
Другие новости
Политика
Украина
Крым
Россия
Китай
Европа
США
Экономика
Деньги
Валюта
Нефть
Газ
Энергетика
Общество
Образование
Здоровье
Религия
Рейтинги
Рекорды
Связь
Происшествия
Криминал
Расследования
Конфликты
Стихийные бедствия
Катастрофы
Спорт
В Украине
В мире
Футбол
Хоккей
Теннис
Бокс
Здоровье
Витамины
Диеты
Лечение
Врачи
Эбола
Релакс
Гороскоп
Анекдоты
Именинники
Праздники
Курьезы
Общество
Медиа
Фото
Видео
NewsOne

Контакты

Реклама на сайте

Использование материалов Mignews.com.ua

Мобильная версия Google play market Apple store

© 2017 Все права защищены

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, опубликованной на сайте MIGnews.com.ua, осуществляются только с обязательной активной гиперссылкой на материал сайта. Гиперссылка должна быть размещена в первом абзаце новости.

  Покупка Продажа
USD 27.7000 28.1000
EUR 29.0000 29.7000
RUR 0.4400 0.4800
BTC 859.1005 949.5321
Яндекс.Метрика