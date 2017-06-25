Порошенко ждет Тиллерсона в Киеве уже в июле

MIGnews.com.ua

Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон прибудет в Киев с рабочим визитом уже в июле текущего года. Об этом президент Украины Петр Порошенко заявил во время интервью украинским телеканалам.

По его словам, во время визита госсекретаря в Украину будут подниматься вопросы, которые уже обсуждались во время его визита в Вашингтон.

"Мы ожидаем уже в июле визит госсекретаря США Тиллерсона в Киев, где тоже будут продолжены наши наработки в Вашингтоне", - указал украинский лидер.

Также он добавил, что у него уже согласованы очень важные переговоры. В частности, в понедельник, 26 июня, он встретиться с президентом Франции Эммануэлем Макроном. После этого последует уже визит в Киев генерального секретаря НАТО, который намечен на июль.