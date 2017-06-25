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Порошенко назвал сроки предоставления Америкой Украине летального оружия
25.06.2017 20:29

Порошенко назвал сроки предоставления Америкой Украине летального оружия

Власти США готовы решить вопрос с предоставлением Украине оборонительного оружия еще до конца нынешнего бюджетного года. С таким заявлением выступил президент Украины Петр Порошенко во время интервью для украинских телеканалов.

Он уточнил, что на данный момент уже полностью согласован текст будущего соглашения. При этом подписание документа должно состояться во время визита в Украину министра обороны США.

"Что касается оборонных соглашений, у нас сегодня есть практически согласованный текст. Мы на протяжении 2-3 месяцев ждем визита министра обороны США в Украину и во время этого визита, надеюсь, соглашения будут подписаны", - указал он.

Глава государства уточнил, что этот вопрос является на сегодняшний день приоритетным для украинских властей. Также он заверил, что "процесс предоставления оборонного оружия идет очень активно".

"Более того, во время встречи с министром обороны, что было подтверждено и во время встречи в Белом доме, позицию по поводу поставок оборонного оружия попробуют решить еще в пределах текущего бюджетного года", - добавил глава государства.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, заместитель главы Администрации президента Украины Константин Елисеев сообщил, что некоторые пункты будущего законопроекта о деоккупации и реинтеграции Донбасса обсуждались во время визита президента Украины Петра Порошенко в Вашингтон.

Теги материала: Петр Порошенко, летальное оружие, США, договор
Новости СМИ2
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