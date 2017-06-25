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Грищенко не видит смысла в усложнении россиянам пересечения границы с Украиной
25.06.2017 19:45

Эксклюзив  Грищенко не видит смысла в усложнении россиянам пересечения границы с Украиной

Въезд в Украину граждан России только по биометрическим паспортам не поможет решить вооруженный конфликт на Донбассе. Об этом заявил экс-министр иностранных дел Украины Константин Грищенко в эфире телеканала NewsOne.

"Даст ли оно серьезные изменения или приблизит ли оно решение главного вопроса - становление мира на востоке Украины и возвращение территорий под контроль украинского государства? Я в этом очень и очень сомневаюсь", - сказал он.

Однако введение украинскими властями биометрического контроля на границе только усложнит контакты на междучеловеческом  уровне. По его мнению, это вопрос "в большей степени, внутреннеполитический и электоральный".

"С одной стороны хочется показать, что, по крайней мере здесь, проводится какая-то жесткая линия относительно России. С другой стороны, непонятен уровень поддержки такого рода мер, в частности и в западном регионе нашего государства, так как именно оттуда очень много людей тоже ездят на заработки в Россию", - указал бывший руководитель украинского МИДа.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, правительство Российской Федерации намерено зеркально ответить на введение Украиной процедуры сбора биометрических данных у россиян, которые пересекают украино-российскую границу.

Теги материала: Россия, Грищенко, граница
Новости СМИ2
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