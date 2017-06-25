Грищенко не видит смысла в усложнении россиянам пересечения границы с Украиной

MIGnews.com.ua

Въезд в Украину граждан России только по биометрическим паспортам не поможет решить вооруженный конфликт на Донбассе. Об этом заявил экс-министр иностранных дел Украины Константин Грищенко в эфире телеканала NewsOne .

"Даст ли оно серьезные изменения или приблизит ли оно решение главного вопроса - становление мира на востоке Украины и возвращение территорий под контроль украинского государства? Я в этом очень и очень сомневаюсь", - сказал он.

Однако введение украинскими властями биометрического контроля на границе только усложнит контакты на междучеловеческом уровне. По его мнению, это вопрос "в большей степени, внутреннеполитический и электоральный".

"С одной стороны хочется показать, что, по крайней мере здесь, проводится какая-то жесткая линия относительно России. С другой стороны, непонятен уровень поддержки такого рода мер, в частности и в западном регионе нашего государства, так как именно оттуда очень много людей тоже ездят на заработки в Россию", - указал бывший руководитель украинского МИДа.