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Автобусный оператор отказал 12-летнему ребенку в поездке по безвизу в Болгарию
25.06.2017 18:57

Автобусный оператор отказал 12-летнему ребенку в поездке по безвизу в Болгарию

В субботу, 24 июня, автобусная компания Ecolines отказала четырем гражданам Украины в перевозе рейсом до Болгарии по безвизовому режиму. Об этом сообщила одна из пользователей Facebook Ольга Ленц на своей странице в социальной сети.

Она сообщила, что ее сестра с мужем и двое их детей планировали поехать в Болгарию на отдых. Они заранее купили билеты на автобусы Ecolines, однако проводница Анна Карпенко не пустила их, сославшись на то, что у 12-летней девочки не было визы.

"У моей сестры, мужа и сына есть Немецкий Шенген .У племянницы виза закончилась как раз перед Безвизом! Звонили в Болгарское посольство, в таможенную службу - везде сказали что можно ехать, безвиз, у ребёнка биометрический паспорт! Но нет, проводница не пустила, сказала можете ехать сами, без ребёнка. На вопрос,а как же закон про Безвиз ,было сказано - у нас свои законы!", - говорится в сообщении.

Женщина добавила, что служба поддержки работает только в будние дни, а в субботу - до обеда. Поэтому, если попытаться уехать в другое время, и произойдет подобный случай, помощь получить невозможно.

"Деньги Ecolines возвращать за билеты не собирается - они же сами не поехали, жалобу сказали рассмотрят в течении 30 дней! А у сестры обратные билеты ещё", - добавила она.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее,  Заместитель руководителя Государственной пограничной службы Украины Василий Серватюк заявил, что в течение двух недель действия визового режима между Украиной и странами Европейского союза во въезде на территорию было отказано 33 украинским гражданам.

Теги материала: Украина, Болгария, поездка, автобус, безвизовый режим, отказ
Новости СМИ2
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