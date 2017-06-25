Выход США из соглашения по ракетам: РФ припугнула Америку новой гонкой вооружений

Правительство Российской Федерации обязательно примет зеркальные меры в случае разрыва США Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. С таким заявлением выступил председатель комитета Совета Федерации РФ по обороне и безопасности Виктор Озеров, пишут РИА Новости.
Он уверен, что если в США все-таки решат разорвать договор, это приведет к наращиванию ракетного потенциала и размещению боеголовок на территории Европы.
"Если выход из договора произойдет и повлечет за собой наращивание вооружений, новое размещение ракет в Европе, мы смотреть сквозь пальцы на это не будем, будем принимать ответные меры", - указал он.
По словам Озерова, на данный момент у американской стороны нет каких-либо оснований обвинять РФ в невыполнении условий договора.
"Россия выполнила все взятые на себя обязательства по уничтожению ракет средней и малой дальности, они были уничтожены путем распила при контроле американской стороны. Причем Россия уничтожила на тысячу ракет больше, чем США", - подчеркнул Озеров.
Российский чиновник предполагает, что подобные заявления являются "попыткой продолжения антироссийской истерии".
Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, между правящими структурами в США развернулась дискуссия относительно предложения президенту Дональду Трампу выйти из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, который заключался между Америкой и СССР, а его приемником стала Россия.