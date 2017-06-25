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СМИ: Трампу предлагают разорвать с РФ договор по ракетам
25.06.2017 17:59

СМИ: Трампу предлагают разорвать с РФ договор по ракетам

Между правящими структурами в США развернулась дискуссия относительно предложения президенту Дональду Трампу выйти из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, который заключался между Америкой и СССР, а его приемником стала Россия, пишет Politico.

По мнению многих американских политиков, "это один из краеугольных договоров в деле разоружения с Россией, запрещающий целый класс ядерных ракет".

Договор подписывался еще в 1987 году между Рональдом Рейганом и Михаилом Горбачевым. Согласно этому документу запрещалась разработка и установка ракет, которые имею дальность полета от 500 до 5,5 тысяч километров.

По словам источников издания, за подобный шаг выступают представители Республиканской партии в Конгрессе. Они считают, что Вашингтон должен заняться разработкой ракет подобного типа из-за агрессивных действий Москвы.

"Для Вашингтона безответственно продолжать соблюдать договор, который давно оставил позади единственный участник помимо нас", - указал конгрессмен и глава комитета по ядерным вооружениям Майк Роджерс.

В свою очередь в Пентагоне, Госдепартаменте и совете по национальной безопасности в Белом доме не одобряют подобного шага и обращаются к сторонам с просьбой подумать о последствиях, которые этот шаг вызовет.

Напомним, в феврале 2017 года Россию обвинили в нарушении условий договора из-за размещения запрещенных ракет вблизи территории Европы. Также в 2014 году во время президентства Барака Обамы появлялись сообщения о проведенных РФ испытаниях тех же запрещенных ракет. Однако тогда в российском МИДе заявили, что все подобные заявления являются "пропагандистской кампанией по дискредитации России".

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, пресс-секретарь президента США Шон Спайсер заявил, что если Белый дом увидит желание Владимира Путина встретится Дональдом Трампом, то такая встреча будет проведена

Теги материала: Россия, США, договор, Дональд Трамп, ракеты, запрет
Новости СМИ2
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