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Британских министр по Brexit заявил, что добьется от ЕС выгодной сделки
25.06.2017 17:35

Британских министр по Brexit заявил, что добьется от ЕС выгодной сделки

Европейский союз получит хорошего союзника в лице Великобритании после завершения процесса выхода страны из состава ЕС. С таким заявлением выступил британский министр по вопросам Brexit Майкл Дэвис, пишет РБК-Украина.

Он уверен, что на пути выхода с ЕС у Британии будет много трудностей. Тем не менее, "есть общая тока интересов обеих сторон". Дэвис отметил, что по завершению Brexit британская сторона получит выход на глобальные рынки, а ЕС в свою очередь "комфортного союзника".

Британский министр намерен добиться "хорошей сделки" с руководством ЕС по этому вопросу. При этом для этого переходного соглашения нужно время, как минимум год-два.

"Вы можете быть уверены, что будет сделка, сделка же, которую я хочу, - это соглашение о свободной торговле, таможенное соглашение и так далее", - указал Дэвис.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй предложила гражданам Европейского союза вид на жительство в Великобритании после проведения Brexit.

Теги материала: Brexit, Евросоюз, сделка, Великобритания
Новости СМИ2
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