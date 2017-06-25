Британских министр по Brexit заявил, что добьется от ЕС выгодной сделки

MIGnews.com.ua

Европейский союз получит хорошего союзника в лице Великобритании после завершения процесса выхода страны из состава ЕС. С таким заявлением выступил британский министр по вопросам Brexit Майкл Дэвис, пишет РБК-Украина .

Он уверен, что на пути выхода с ЕС у Британии будет много трудностей. Тем не менее, "есть общая тока интересов обеих сторон". Дэвис отметил, что по завершению Brexit британская сторона получит выход на глобальные рынки, а ЕС в свою очередь "комфортного союзника".

Британский министр намерен добиться "хорошей сделки" с руководством ЕС по этому вопросу. При этом для этого переходного соглашения нужно время, как минимум год-два.

"Вы можете быть уверены, что будет сделка, сделка же, которую я хочу, - это соглашение о свободной торговле, таможенное соглашение и так далее", - указал Дэвис.