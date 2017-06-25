Садовой и Березеюк провели во Львове народное вече

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В воскресенье, 25 июня, во Львове на площади Рынок состоялось народное вече, в котором приняли участие народные депутаты, представители городской власти, жители города. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Львовского городского совета.

На мероприятие пришло около 5 тысяч человек. Также были и те, кто хотели сорвать вече и спровоцировать его участников. Однако им это не удалось сделать.

По словам мэра Львова Андрея Садового, ему уже давно поступали предложения собраться всем вмести для обсуждения ситуации. При этом уточнил, что вече было спонтанным, и за счет этого состоялся открытый разговор с людьми.

"Нас пришли поддержать простые львовяне, представители рынков, ветеранских организаций и говорили то, что думают. Если меня не будут поддерживать, например, руководители администраций - это их право. На самом деле, я никому не говорил приходить - я обратился публично к львовянам, которые хотят прийти. И я благодарю всех, кто сегодня был с нами", - указал он.