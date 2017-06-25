В "Самопомочи" рассказали о самочувствии Сыроид после голодовки

MIGnews.com.ua

В воскресенье, 25 июня, вице-спикер Оксана Сыроид после завершения голодовки под Администрацией президента чувствует себя удовлетворительно. Об этом сообщили в пресс-службе партии "Самопомич" в Facebook.

"После проведенного курса интенсивной терапии, обострение хронических болезней, связанных с поликистозом печени и почек, которое возникло во время голодания, было остановлено", - указали в политсиле.

Также в "Самопомочи" отметили, что самочувствие ухудшилось и у другого народного депутата от политсилы Тараса Пастуха. На данный момент он проходит интенсивный курс терапии.

По информации пресс-службы, за семь дней голодовки Олега Березюка, и за шесть дней – Сыроид и Пастуха, с ними никто с представителей правительства и Администрации президента не общался.