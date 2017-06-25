Лукаш уточнила, когда за Гужву внесут залог

MIGnews.com.ua

В понедельник, 26 июня, за арестованного главного редактора интернет-издания "Страна.ua" Игоря Гужву будет внесен залог. Об этом на своей странице в Facebook сообщила юрист и адвокат Гужвы Елена Лукаш.

Она уточнила, что после внесения залога в сумме 544 тысячи гривен главред "Страна.ua" сможет выйти на свободу. При этом добавила, что Гужва передает всем, кото ему помогал, словам благодарности.

"Игорь Гужва передает всем привет и слова благодарности! Уже завтра будет внесен залог и в самое ближайшее время он будет на свободе", - написала защитница.