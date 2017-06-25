Лукаш уточнила, когда за Гужву внесут залог

В понедельник, 26 июня, за арестованного главного редактора интернет-издания "Страна.ua" Игоря Гужву будет внесен залог. Об этом на своей странице в Facebook сообщила юрист и адвокат Гужвы Елена Лукаш.
Она уточнила, что после внесения залога в сумме 544 тысячи гривен главред "Страна.ua" сможет выйти на свободу. При этом добавила, что Гужва передает всем, кото ему помогал, словам благодарности.
"Игорь Гужва передает всем привет и слова благодарности! Уже завтра будет внесен залог и в самое ближайшее время он будет на свободе", - написала защитница.
Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, новую видеозапись в деле главного редактора издания "Страна.ua" Игоря Гужвы в субботу, 24 июня опубликовала пресс-секретарь генерального прокурора Украины Юрия Луценко Лариса Сарган в Facebook.