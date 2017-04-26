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Грызлов заявил о необходимости согласовывать с боевиками маршруты патрулей ОБСЕ
26.04.2017 19:03

Грызлов заявил о необходимости согласовывать с боевиками маршруты патрулей ОБСЕ

Маршруты патрульных автомобилей Специальной мониторинговой миссии Организации по сотрудничеству и безопасности в Европе должны быть более четко согласованы с боевиками на Донбассе.

Об этом заявил полномочный представитель Российской Федерации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию вооруженного конфликта на Донбассе Борис Грызлов по итогам заседания в Минске, передает Интерфакс-Украина.

"Для предотвращения в дальнейшем трагических случаев, подобных происшедшему 23 апреля с наблюдателями СММ ОБСЕ, миссия должна более точно согласовывать маршруты перемещения патрульных машин с представителями Донбасса. Особенно - в районах, прилегающих к линии соприкосновения сторон", - подчеркнул он.

Напомним, 23 апреля, в зоне проведения антитеррористической операции на Донбассе, неподалеку от линии разграничения сторон в Луганской области, на фугасе подорвался автомобиль ОБСЕ. В результате инцидента погиб один представитель Специальной мониторинговой миссии - гражданин США.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, наблюдатели СММ ОБСЕ сообщили о том, что у них на блокпостах на Донбассе требовали документы для проверки. Также сообщается о том, что наблюдателей остановили в поселке Дьяково, который находится под контролем боевиков и спрашивали их о цели визита. Кроме того они записали имена и фамилии членов патруля СММ и номерные знаки автомобиля. Подобный инцидент произошел и в Горловке.

Теги материала: ОБСЕ, Грызлов, Россия, боевики, Донбасс
Новости СМИ2
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