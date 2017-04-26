Эксперт: В Украине через год могут ввести визовый режим с Россией

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Общественное мнение в Украине готовят к введению визового режима с Россией. Об этом заявил политолог-международник Андрей Бузаров в эфире телеканала NewsOne .

"Если проанализировать заявления спикера парламента, президента, СБУ, то можно сделать вывод, что украинское общество готовят к тому, что рано или поздно визовый режим с Россией введут. Думаю, что в течение года или двух его введут. Как на это отреагирует РФ, введет ли она в ответ этот визовый режим - вопрос", - считает он.

При этом Бузаров уточнил, что введение визового режима с РФ может пройти в два этапа: "Сначала будут разные ограничения в виде дополнительных проверок граждан РФ, а уже потом будет классический визовый режим с необходимостью получения соответствующего документа".