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Эксперт: В Украине через год могут ввести визовый режим с Россией
26.04.2017 17:59

Эксклюзив  Эксперт: В Украине через год могут ввести визовый режим с Россией

Общественное мнение в Украине готовят к введению визового режима с Россией. Об этом заявил политолог-международник Андрей Бузаров в эфире телеканала NewsOne.

"Если проанализировать заявления спикера парламента, президента, СБУ, то можно сделать вывод, что украинское общество готовят к тому, что рано или поздно визовый режим с Россией введут. Думаю, что в течение года или двух его введут. Как на это отреагирует РФ, введет ли она в ответ этот визовый режим - вопрос", - считает он.

При этом Бузаров уточнил, что введение визового режима с РФ может пройти в два этапа: "Сначала будут разные ограничения в виде дополнительных проверок граждан РФ, а уже потом будет классический визовый режим с необходимостью получения соответствующего документа".

Как сообщал MIGnews.com.uа, ранее в Министерстве иностранных дел Украины заявили, что технологически будут готовы к внедрению визового режима с Российской Федерацией в случае принятия соответствующего политического решения. Кроме того, в министерстве не исключают ответного введения Россией визового режима с Украиной.

Теги материала: визовый режим, Россия, Украина
Новости СМИ2
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