Насиров: Мне подбросили клетчатое одеяло и отняли последние деньги

MIGnews.com.ua

В среду, 26 апреля, в Соломенском районном суде проходит заседание относительно продления меры пресечения отстраненному главе Государственной фискальной службы Роману Насирову.

Перед началом судебного заседания Насиров пожаловался журналистам, что во время обыска у него дома детективы Национального антикоррупционного бюро Украины изъяли последние деньги и теперь его жене не за что жить, передает Украинская Правда.

Стоит отметить, что в среду, 19 апреля, Апелляционный суд Киева снял арест с части имущества Насирова, однако его паспорта остались храниться в НАБУ.

"Есть решение суда о том, чтобы вернуть (мне, – ред.) часть имущества, но она так и не была возвращена", - жалуется отстраненный глава ГФС.

По его словам, не смотря на то, что сумма изъятых в ходе обыска НАБУ денег и не большая, но без них его супруга осталась без средств для существования.

"Меня безосновательно посадили за решетку, а у жены забрали все средства. А как жить? Есть семья, есть дети, вот как жить?" - возмужается Насиров.

Кроме того, экс-глава ГФС пожаловался, что НАБУ также изъяло и не отдает его часы.

"Не очень дорогие часы. Зачем им часы? Как это касается дела?" – заявил он.

В то же время Насиров прокомментировал ситуацию со знаменитым клетчатым одеялом. Экс-глава ГФС убежден, что одеяло ему подбросили, передает Укринформ.

"Одеяло мне подбросили. Я этого не говорил, пока мы не исследовали этот факт", - подчеркнул Насиров.

Он сообщил, что сотрудники НАБУ забрали его незаконно из больницы. Затем, по словам Насирова, его "возили по городу в непонятной машине, с какими-то непонятными людьми, которые точно не были медиками".

"Именно тогда появилось это знаменитое одеяло", - добавил Насиров.