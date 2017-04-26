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ОБСЕ предупреждает об угрозе эскалации конфликта на Донбассе
26.04.2017 16:45

ОБСЕ предупреждает об угрозе эскалации конфликта на Донбассе

Вооруженный конфликт на востоке Украины может обернуться более серьезной конфронтацией.

Об этом заявил генеральный секретарь Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Ламберто Заньер в ходе Международной конференции по безопасности в Москве, передает Интерфакс-Украина.

"Есть угрозы эскалации, и этот региональный конфликт может перейти к более серьезной конфронтации. Поэтому с Украиной нужно очень серьезно поработать и в очень срочном порядке", - убежден Заньер.

Генсек ОБСЕ подчеркнул, что в организации сейчас работают над предотвращением эскалации.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, наблюдатели СММ ОБСЕ сообщили о том, что у них на блокпостах на Донбассе требовали документы для проверки. Также сообщается о том, что наблюдателей остановили в поселке Дьяково (находится под контролем боевиков, - ред.) и спрашивали их о цели визита. Кроме того они записали имена и фамилии членов патруля СММ и номерные знаки автомобиля. Подобный инцидент произошел и в Горловке.

Теги материала: Заньер, ОБСЕ, Донбасс, АТО
Новости СМИ2
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