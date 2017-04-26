Фесенко: Россия использовала Аграмунта в своих целях и выбросила, как тряпку

MIGnews.com.ua

Российская Федерация использовала главу Парламентской ассамблеи совета Европы Педро Аграмунта в своих целых, а теперь он ей уже не нужен.

Об этом заявил политический эксперт Владимир Фесенко в эфире NewsOne.

По мнению эксперта, визит Аграмунта в Сирию по приглашению России является частью гибридной войны и ее целью был подрыв авторитета ПАСЕ.

"От разных политиков за последние полгода я слышал, что гибридная война России направлена уже не только на Украину, она направлена против западных ценностей и институтов. Визит Аграмунта ничего не давал России или режиму (президента Сирии Башара, - ред.) Асада, но таким образом подрывался авторитет, репутация ПАСЕ. Плохо, что он не понял того, что стал марионеткой в российской игре. Это урок для следующих руководителей ПАСЕ", - подчеркнул Фесенко.

Политический эксперт отметил, что Россия хотела продемонтрировать, что Аграмунт поддерживает режим Асада

"Неважно, какие взгляды у политика: он может быть пророссийским, быть сторонником смягчения санкций, но должен понимать, что Россия будет жертвовать такими политиками. Она использовала их и выбросила, как тряпку. Когда Российская Федерация поняла, что Аграмунту не удается вернуть российскую делегацию в зал заседания ПАСЕ, она начала играть в другую игру - показывать, что ПАСЕ якобы поддерживает режим Асада", - рассказал Фесенко.

Как сообщал MIGnews.com.uа, 24 апреля на сессии ПАСЕ ряд депутатов призвали Аграмунта подать в отставку за его визит вместе с российской делегацией в Сирию. В свою очередь Аграмунт заявил, что его поездка в Сирию была "ошибкой" и извинился. Однако, когда депутаты начали требовать его отставки, объявил перерыв, после чего в зал не вернулся.