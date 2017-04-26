ВКонтакте Facebook Одноклассники Twitter YouTube Google+ RSS
Apple store Google play market Мобильная версия
  USD   28.10
Главная - Политика
Российский суд оставил журналиста Сущенко под стражей до конца июня
26.04.2017 15:44

Российский суд оставил журналиста Сущенко под стражей до конца июня

В среду, 26 апреля, Лефортовский районный суд продлил срок пребывания незаконно задержанного в России журналиста Романа Сущенко под стражей до 30 июня. Об этом сообщил его адвокат Марк Фейгин в Twitter.

"Лефортовским судом города Москвы журналисту Роману Сущенко продлён срок содержания под стражей на 2 (два) месяца - до 30 июня 2017 года", - пишет Фейгин.

Таким образом суд отклонил просьбу адвоката Марка Фейгина об изменении его подзащитному меры пресечения на домашний арест, который он мог бы отбывать в гостевом доме посольства Украины в Москве.

Заседание суда прошло в закрытом режиме, поскольку дело Сущенко имеет гриф "совершенно секретно". Также на заседание суда защите было отказано в привлечении к делу в качестве "общественного защитника" украинского консула Геннадия Брескаленко.

Как сообщал MIGnews.com.ua, собственного корреспондента Укринформа во Франции Романа Сущенко, в нарушение международных правил, задержали 30 сентября 2016 года в Москве, куда он прибыл с частной поездкой.

7 октября ему выдвинули обвинение в "шпионаже". В ФСБ России заявили, что Сущенко является сотрудником Главного управления разведки Минобороны Украины. В ГУР МОУ опровергли это заявление, в том числе официально, заявив, что оно не соответствует действительности.

Теги материала: Роман Сущенко, суд, арест, шпионаж, Россия
Новости СМИ2
Оцените материал: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [0] всего оценили 0
Посмотреть рейтинг материалов

Статьи по теме

МИД Украины требует освобождения Россией крымского татарина Зейтуллаева
Важное
МИД Украины требует освобождения Россией крымского татарина Зейтуллаева
Лавров в очередной раз окрестил "ЛНР" Лаосской народной республикой
Важное
Лавров в очередной раз окрестил "ЛНР" Лаосской народной республикой  Видеорепортаж
Лавров нашел новую причину, чтобы заблокировать ввод миротворцев на Донбасс
Важное
Лавров нашел новую причину, чтобы заблокировать ввод миротворцев на Донбасс
Грызлов: Россия обеспечит оккупированные районы Луганской области электроэнергией
Важное
Грызлов: Россия обеспечит оккупированные районы Луганской области электроэнергией
Пентагон отреагировал на полеты российских бомбардировщиков над Аляской
Важное
Пентагон отреагировал на полеты российских бомбардировщиков над Аляской
Известного российского актера не пустили в Украину
Важное
Известного российского актера не пустили в Украину

Новости партнеров

﻿

Трансляция

Новости партнеров

Наши новости

В Dragon Capital рассказали свою версию причин обысков в их офисе
Эксклюзив  В Dragon Capital рассказали свою версию причин обысков в их офисе
26.04.2017
"Сигаретное голодание": почему в Киеве возникли проблемы с покупкой сигарет
Эксклюзив  "Сигаретное голодание": почему в Киеве возникли проблемы с покупкой сигарет
26.04.2017
Апрельское новолуние: советы астролога как провести этот день с пользой
Эксклюзив  Апрельское новолуние: советы астролога как провести этот день с пользой
26.04.2017
Украина вспоминает катастрофу на Чернобыльской АЭС
Эксклюзив  Украина вспоминает катастрофу на Чернобыльской АЭС  Фоторепортаж  Видеорепортаж
26.04.2017

Спецтемы

Вопрос дня

Хотели бы вы, чтобы в магазинах и кафе к вам обращались исключительно на украинском?
Другие новости
Политика
Украина
Крым
Россия
Китай
Европа
США
Экономика
Деньги
Валюта
Нефть
Газ
Энергетика
Общество
Образование
Здоровье
Религия
Рейтинги
Рекорды
Связь
Происшествия
Криминал
Расследования
Конфликты
Стихийные бедствия
Катастрофы
Спорт
В Украине
В мире
Футбол
Хоккей
Теннис
Бокс
Здоровье
Витамины
Диеты
Лечение
Врачи
Эбола
Релакс
Гороскоп
Анекдоты
Именинники
Праздники
Курьезы
Общество
Медиа
Фото
Видео
NewsOne

Контакты

Реклама на сайте

Использование материалов Mignews.com.ua

Мобильная версия Google play market Apple store

© 2017 Все права защищены

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, опубликованной на сайте MIGnews.com.ua, осуществляются только с обязательной активной гиперссылкой на материал сайта. Гиперссылка должна быть размещена в первом абзаце новости.

  Покупка Продажа
USD 27.7000 28.1000
EUR 29.0000 29.7000
RUR 0.4400 0.4800
BTC 859.1005 949.5321
Яндекс.Метрика