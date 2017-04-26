Российский суд оставил журналиста Сущенко под стражей до конца июня

MIGnews.com.ua

В среду, 26 апреля, Лефортовский районный суд продлил срок пребывания незаконно задержанного в России журналиста Романа Сущенко под стражей до 30 июня. Об этом сообщил его адвокат Марк Фейгин в Twitter.

"Лефортовским судом города Москвы журналисту Роману Сущенко продлён срок содержания под стражей на 2 (два) месяца - до 30 июня 2017 года", - пишет Фейгин.

Таким образом суд отклонил просьбу адвоката Марка Фейгина об изменении его подзащитному меры пресечения на домашний арест, который он мог бы отбывать в гостевом доме посольства Украины в Москве.



Заседание суда прошло в закрытом режиме, поскольку дело Сущенко имеет гриф "совершенно секретно". Также на заседание суда защите было отказано в привлечении к делу в качестве "общественного защитника" украинского консула Геннадия Брескаленко.

Как сообщал MIGnews.com.ua, собственного корреспондента Укринформа во Франции Романа Сущенко, в нарушение международных правил, задержали 30 сентября 2016 года в Москве, куда он прибыл с частной поездкой.

7 октября ему выдвинули обвинение в "шпионаже". В ФСБ России заявили, что Сущенко является сотрудником Главного управления разведки Минобороны Украины. В ГУР МОУ опровергли это заявление, в том числе официально, заявив, что оно не соответствует действительности.