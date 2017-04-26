ВКонтакте Facebook Одноклассники Twitter YouTube Google+ RSS
Apple store Google play market Мобильная версия
  USD   28.10
Главная - Политика
МИД Украины требует освобождения Россией крымского татарина Зейтуллаева
26.04.2017 15:42

МИД Украины требует освобождения Россией крымского татарина Зейтуллаева

Министерство иностранных дел Украины требует немедленного освобождения крымского татарина Руслана Зейтуллаева, которому российский суд вынес незаконный приговор за якобы участие в организации "Хизб ут-Тахрир".

Об этом сообщила спикер внешнеполитического ведомства Украины Марьяна Беца в Facebook.

"Выражаем решительный протест российской стороне в связи с позорным приговором Зейтуллаеву. Решение политически мотивированное. Так называемое решение базируется на сфабрикованных обвинениях", - подчеркнула она.

При этом Беца отметила, что МИД Украины обратится к  международному сообществу с просьбой усилить дипломатическое давление на Российскую Федерацию.

В свою очередь в сообщении пресс-службы МИД выражает протест в связи с незаконным приговором российского суда.

"Министерство иностранных дел Украины решительно осуждает противоправное и антигуманное решение Северо-Кавказского окружного военного суда (г. Ростов-на-Дону), которым гражданина Украины Руслана Зейтуллаева, незаконно удерживаемого на территории РФ, лишил свободы на 12 лет. Это судебное решение стало, к сожалению, очередным доказательством полной ангажированности российской судебной системы", - говорится в сообщении.

Согласно сообщению украинского внешнеполитического ведомства, дело Зейтуллаева подтверждает, что Россия не собирается прекращать дискриминацию в отношении крымскотатарского народа, несмотря на соответствующий приказ Международного суда Организации Объединенных Наций.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, в аннексированном Российской Федерации городе Бахчисарай в Крыму приговорили к разным срокам ареста задержанных ранее крымских татар. Подконтрольный властям аннексированного Крыма Бахчисарайский районный суд арестовал шестерых человек, двух из них обвинили в пропаганде панисламистской организации "Хизб ут-Тахрир", остальных - в сопротивлении сотрудникам органов внутренних дел.

Теги материала: МИД, крымские татары, суд, Крым, протест
Новости СМИ2
Оцените материал: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [0] всего оценили 0
Посмотреть рейтинг материалов

Статьи по теме

Дубневич оценит конкурс на назначение руководителей региональных отделений "Укрзализныци"
Важное
Дубневич оценит конкурс на назначение руководителей региональных отделений "Укрзализныци"  Фоторепортаж
Киев обратится в Генассамблею ООН из-за невыполнения Москвой решения Гаагского суда
Важное
Киев обратится в Генассамблею ООН из-за невыполнения Москвой решения Гаагского суда
ГПУ обнародовала доказательства причастности силовиков РФ к бегству Януковича
Важное
ГПУ обнародовала доказательства причастности силовиков РФ к бегству Януковича
Лавров сравнил Крым с пингвиньим раем
Важное
Лавров сравнил Крым с пингвиньим раем
Рабинович: Крым и Донбасс вернем, когда докажем, что наша экономика лучшая
Важное
Рабинович: Крым и Донбасс вернем, когда докажем, что наша экономика лучшая
Тиллерсон пообещал Порошенко не снимать санкции с России
Важное
Тиллерсон пообещал Порошенко не снимать санкции с России

Новости партнеров

﻿

Трансляция

Новости партнеров

Наши новости

В Dragon Capital рассказали свою версию причин обысков в их офисе
Эксклюзив  В Dragon Capital рассказали свою версию причин обысков в их офисе
26.04.2017
"Сигаретное голодание": почему в Киеве возникли проблемы с покупкой сигарет
Эксклюзив  "Сигаретное голодание": почему в Киеве возникли проблемы с покупкой сигарет
26.04.2017
Апрельское новолуние: советы астролога как провести этот день с пользой
Эксклюзив  Апрельское новолуние: советы астролога как провести этот день с пользой
26.04.2017
Украина вспоминает катастрофу на Чернобыльской АЭС
Эксклюзив  Украина вспоминает катастрофу на Чернобыльской АЭС  Фоторепортаж  Видеорепортаж
26.04.2017

Спецтемы

Вопрос дня

Хотели бы вы, чтобы в магазинах и кафе к вам обращались исключительно на украинском?
Другие новости
Политика
Украина
Крым
Россия
Китай
Европа
США
Экономика
Деньги
Валюта
Нефть
Газ
Энергетика
Общество
Образование
Здоровье
Религия
Рейтинги
Рекорды
Связь
Происшествия
Криминал
Расследования
Конфликты
Стихийные бедствия
Катастрофы
Спорт
В Украине
В мире
Футбол
Хоккей
Теннис
Бокс
Здоровье
Витамины
Диеты
Лечение
Врачи
Эбола
Релакс
Гороскоп
Анекдоты
Именинники
Праздники
Курьезы
Общество
Медиа
Фото
Видео
NewsOne

Контакты

Реклама на сайте

Использование материалов Mignews.com.ua

Мобильная версия Google play market Apple store

© 2017 Все права защищены

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, опубликованной на сайте MIGnews.com.ua, осуществляются только с обязательной активной гиперссылкой на материал сайта. Гиперссылка должна быть размещена в первом абзаце новости.

  Покупка Продажа
USD 27.7000 28.1000
EUR 29.0000 29.7000
RUR 0.4400 0.4800
BTC 859.1005 949.5321
Яндекс.Метрика