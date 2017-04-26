МИД Украины требует освобождения Россией крымского татарина Зейтуллаева

Министерство иностранных дел Украины требует немедленного освобождения крымского татарина Руслана Зейтуллаева, которому российский суд вынес незаконный приговор за якобы участие в организации "Хизб ут-Тахрир".
Об этом сообщила спикер внешнеполитического ведомства Украины Марьяна Беца в Facebook.
"Выражаем решительный протест российской стороне в связи с позорным приговором Зейтуллаеву. Решение политически мотивированное. Так называемое решение базируется на сфабрикованных обвинениях", - подчеркнула она.
При этом Беца отметила, что МИД Украины обратится к международному сообществу с просьбой усилить дипломатическое давление на Российскую Федерацию.
В свою очередь в сообщении пресс-службы МИД выражает протест в связи с незаконным приговором российского суда.
"Министерство иностранных дел Украины решительно осуждает противоправное и антигуманное решение Северо-Кавказского окружного военного суда (г. Ростов-на-Дону), которым гражданина Украины Руслана Зейтуллаева, незаконно удерживаемого на территории РФ, лишил свободы на 12 лет. Это судебное решение стало, к сожалению, очередным доказательством полной ангажированности российской судебной системы", - говорится в сообщении.
Согласно сообщению украинского внешнеполитического ведомства, дело Зейтуллаева подтверждает, что Россия не собирается прекращать дискриминацию в отношении крымскотатарского народа, несмотря на соответствующий приказ Международного суда Организации Объединенных Наций.
Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, в аннексированном Российской Федерации городе Бахчисарай в Крыму приговорили к разным срокам ареста задержанных ранее крымских татар. Подконтрольный властям аннексированного Крыма Бахчисарайский районный суд арестовал шестерых человек, двух из них обвинили в пропаганде панисламистской организации "Хизб ут-Тахрир", остальных - в сопротивлении сотрудникам органов внутренних дел.