Розенко сообщил, когда украинцы получат по 700 гривен, сэкономленных на субсидиях

MIGnews.com.ua

Сэкономленные жилищные субсидии украинцы смогут получить уже к осени. Об этом сообщил вице-премьер-министр Павел Розенко после заседания Кабинета министров.

"До 1 сентября будут осуществлены выплаты", - указал он.

Розенко уточнил, что на данный момент перед теплокомунэнерго и облгазами стоит задача до 1 июня передать в управления социальной защиты населения перечень семей, которые сэкономили субсидии. Уже после этого специалисты займутся проверкой этих данных и после сформируют перечень для выплаты монетизированного остатка субсидии в сумме до 700 гривен (эквивалент 100 куб. м газа).

"Выплаты будет осуществляться либо в банках, либо в отделениях "Укрпочты"", - отметил вице-премьер.

По его словам, такие действия правительства обойдутся государству в сумму 1,5-1,8 миллиардов гривен. Тем не менее, эти деньги уже предусмотрены в бюджете для оплаты субсидий и их просто обналичат.

Он отметил, что если в этом году проект будет успешным, то будущем монетизацию субсидий могут расширить.