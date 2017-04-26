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Розенко сообщил, когда украинцы получат по 700 гривен, сэкономленных на субсидиях
26.04.2017 15:03

Розенко сообщил, когда украинцы получат по 700 гривен, сэкономленных на субсидиях

Сэкономленные жилищные субсидии украинцы смогут получить уже к осени. Об этом сообщил вице-премьер-министр Павел Розенко после заседания Кабинета министров.

"До 1 сентября будут осуществлены выплаты", - указал он.

Розенко уточнил, что на данный момент перед теплокомунэнерго и облгазами стоит задача до 1 июня передать в управления социальной защиты населения перечень семей, которые сэкономили субсидии. Уже после этого специалисты займутся проверкой этих данных и после сформируют перечень для выплаты монетизированного остатка субсидии в сумме до 700 гривен (эквивалент 100 куб. м газа).

"Выплаты будет осуществляться либо в банках, либо в отделениях "Укрпочты"", - отметил вице-премьер.

По его словам, такие действия правительства обойдутся государству в сумму 1,5-1,8 миллиардов гривен. Тем не менее, эти деньги уже предусмотрены в бюджете для оплаты субсидий и их просто обналичат.  

Он отметил, что если в этом году проект будет успешным, то будущем монетизацию субсидий могут расширить.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, 26 апреля на заседании Кабинета министров Украины было принято решение о монетизации суммы сэкономленной субсидии на оплату газа и электроэнергии. Это решение коснется около 1,5 миллионов украинских семей.

Теги материала: субсидия, выплата, экономия, Павел Розенко, монетизация льгот
Новости СМИ2
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