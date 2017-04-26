Насалик заговорил об отключении воды оккупированному Донбассу

MIGnews.com.ua

Оккупированные территории Донецкой и Луганской областей могут остаться также и без водоснабжения с украинской стороны. Такую возможность допускает глава Министерства энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик.

Он объяснил, что оккупированные территории имеют огромную сумму задолженности перед украинским водоканалом. Кроме этого на данный момент отсутствует возможность поставок угля антрацитовой группы на станции, обеспечивающие водоснабжение регионов.

"Мы с одной стороны на Луганку не можем поставить уголь антрацитовой группы, у нас нет маршрутов поставки, кроме неконтролируемой территории или из России. И после этого мы должны отключать водоканал", - указал руководитель ведомства.