Кабмин утвердил монетизацию субсидий: украинцы получат по 700 гривен

MIGnews.com.ua

В среду, 26 апреля, на заседании Кабинета министров Украины было принято решение о монетизации суммы сэкономленной субсидии на оплату газа и электроэнергии. Это решение коснется около 1,5 миллионов украинских семей.

Во время выступления на заседании правительства министр социальной политики Андрей Рева указал, что изменение внесено в порядок назначения субсидий, основным из которых является монетизация остатков субсидий.

В свою очередь руководитель Кабинета министров Владимир Гройсман объяснил, что благодаря принятому решению около 1,5 миллионов семей получат выплаты в размере 700 гривен.

"По нашим расчетам 1,5 миллионов украинских семей, которые смогли обеспечить экономию газа и электроэнергии для тепла, получат в ближайшее время до 700 гривен наличными средствами, которые они сэкономили за отопительный сезон", - указал он.

Также премьер напомнил, что ранее он уже давал такое обещание, и сегодня Минсополитики его выполнил.