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Порошенко и Лукашенко в Чернобыле почтили память погибших ликвидаторов
26.04.2017 13:03

Порошенко и Лукашенко в Чернобыле почтили память погибших ликвидаторов  Фоторепортаж

В среду, 26 апреля, президент Украины Петр Порошенко встретился с белорусским лидером Александром Лукашенко. Об этом сообщили в пресс-службе главы американского государства.

По полученным данным. главы двух государств посетили объекты на Чернобыльской АЭС в связи с годовщиной аварии, а также почтили память погибших.

"Чернобыль для Украины - это незажившие раны, с которыми мы как народ живем", - подписал Петр Порошенко свою трансляцию в Periscope.

Стоит отметить, что после визита в Чернобыль президенты намерены провести переговоры. По предварительным данным, Порошенко и Лукашенко будут обсуждать торгово-экономическую сферу, а также вопросы политического взаимодействия и ситуацию на Донбассе.

Как сообщал MIGnews.com.ua, президент Республики Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Беларусь не будет менять свою внешнюю политику в пользу Запада.

Теги материала: Петр Порошенко, Лукашенко, ЧАЭС, годовщина, авария
Новости СМИ2
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