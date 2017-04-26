Порошенко и Лукашенко в Чернобыле почтили память погибших ликвидаторов

MIGnews.com.ua

В среду, 26 апреля, президент Украины Петр Порошенко встретился с белорусским лидером Александром Лукашенко. Об этом сообщили в пресс-службе главы американского государства.

По полученным данным. главы двух государств посетили объекты на Чернобыльской АЭС в связи с годовщиной аварии, а также почтили память погибших.

"Чернобыль для Украины - это незажившие раны, с которыми мы как народ живем", - подписал Петр Порошенко свою трансляцию в Periscope.

Стоит отметить, что после визита в Чернобыль президенты намерены провести переговоры. По предварительным данным, Порошенко и Лукашенко будут обсуждать торгово-экономическую сферу, а также вопросы политического взаимодействия и ситуацию на Донбассе.