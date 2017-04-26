Совет Евросоюза одобрил предоставление Украине безвиза

В среду, 26 апреля, Совет Европейского союза на уровне послов подтвердил предоставление Украине безвизового режима с ЕС. Об этом сообщил президент Украины Петр Порошенко во время чествования памяти погибших в результате Чернобыльской катастрофы, которое транслировал телеканал NewsOne.
"Я имею часть огласить, что только что Совет Европейского союза на уровне послов, приняла историческое решение о предоставлении Украине безвизового режима. Двери Европы для Украины открыты. Сейчас осталось принятие решение Советом ЕС на уровне министров и процесс будет завершен", - сказал глава государства.
Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, близится сезон туристических поездок и на горизонте для украинцев уже маячит безвизовый режим с ЕС. Для того чтобы он вступил в силу, остались лишь формальности и, по прогнозам экспертов, все они будут улажены к средине июня.
А пока граждане нашей страны активно изучают будущие правила въезда в ЕС по биометрическим паспортам Mignews.com.ua решил вспомнить страны, для поездки в которые украинцам не нужно ничего кроме стандартного загранпаспорта. Читайте в нашем материале подробную информацию по странам, куда украинцы могут поехать только с загранпаспортом, а также нюансы, которые вам нужно знать при путешествии в ту или иную страну.