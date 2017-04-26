ВКонтакте Facebook Одноклассники Twitter YouTube Google+ RSS
Apple store Google play market Мобильная версия
  USD   28.10
Главная - Политика
Совет Евросоюза одобрил предоставление Украине безвиза
26.04.2017 12:16

Совет Евросоюза одобрил предоставление Украине безвиза

В среду, 26 апреля, Совет Европейского союза на уровне послов подтвердил предоставление Украине безвизового режима с ЕС. Об этом сообщил президент Украины Петр Порошенко во время чествования памяти погибших в результате Чернобыльской катастрофы, которое транслировал телеканал NewsOne.

"Я имею часть огласить, что только что Совет Европейского союза на уровне послов, приняла историческое решение о предоставлении Украине безвизового режима. Двери Европы для Украины открыты. Сейчас осталось принятие решение Советом ЕС на уровне министров и процесс будет завершен", - сказал глава государства.  

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, близится сезон туристических поездок и на горизонте для украинцев уже маячит безвизовый режим с ЕС. Для того чтобы он вступил в силу, остались лишь формальности и, по прогнозам экспертов, все они будут улажены к средине июня. 

А пока граждане нашей страны активно изучают будущие правила въезда в ЕС по биометрическим паспортам Mignews.com.ua решил вспомнить страны, для поездки в которые украинцам не нужно ничего кроме стандартного загранпаспорта. Читайте в нашем материале подробную информацию по странам, куда украинцы могут поехать только с загранпаспортом, а также нюансы, которые вам нужно знать при путешествии в ту или иную страну. 

Теги материала: Петр Порошенко, безвизовый режим, Совет Европейского Союза, Евросоюз
Новости СМИ2
Оцените материал: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [0] всего оценили 0
Посмотреть рейтинг материалов

Статьи по теме

Эрдоган: Турция пересмотрит свое решение о вступлении в ЕС
Важное
Эрдоган: Турция пересмотрит свое решение о вступлении в ЕС
Ляшко считает, что Порошенко его преследует
Важное
Эксклюзив  Ляшко считает, что Порошенко его преследует
Лавров нашел новую причину, чтобы заблокировать ввод миротворцев на Донбасс
Важное
Лавров нашел новую причину, чтобы заблокировать ввод миротворцев на Донбасс
Порошенко назначил 26-летнюю заместительницу Авакова на новую высокую должность
Важное
Порошенко назначил 26-летнюю заместительницу Авакова на новую высокую должность
Лавров: РФ повлияет на боевиков на Донбассе для выполнения Минских соглашений
Важное
Лавров: РФ повлияет на боевиков на Донбассе для выполнения Минских соглашений
Послы ЕС внесли в повестку дня рассмотрение проекта безвизового режима для Украины
Важное
Послы ЕС внесли в повестку дня рассмотрение проекта безвизового режима для Украины

Новости партнеров

﻿

Трансляция

Новости партнеров

Наши новости

Украина вспоминает катастрофу на Чернобыльской АЭС
Эксклюзив  Украина вспоминает катастрофу на Чернобыльской АЭС  Фоторепортаж  Видеорепортаж
26.04.2017
Ляшко объяснил, почему в Украине нет смысла проводить досрочные выборы
Эксклюзив  Ляшко объяснил, почему в Украине нет смысла проводить досрочные выборы
26.04.2017
Кононенко заявил, что вскоре тарифы на электроэнергию снизятся
Эксклюзив  Кононенко заявил, что вскоре тарифы на электроэнергию снизятся
25.04.2017
Ляшко считает, что Порошенко его преследует
Эксклюзив  Ляшко считает, что Порошенко его преследует
25.04.2017

Спецтемы

Вопрос дня

Хотели бы вы, чтобы в магазинах и кафе к вам обращались исключительно на украинском?
Другие новости
Политика
Украина
Крым
Россия
Китай
Европа
США
Экономика
Деньги
Валюта
Нефть
Газ
Энергетика
Общество
Образование
Здоровье
Религия
Рейтинги
Рекорды
Связь
Происшествия
Криминал
Расследования
Конфликты
Стихийные бедствия
Катастрофы
Спорт
В Украине
В мире
Футбол
Хоккей
Теннис
Бокс
Здоровье
Витамины
Диеты
Лечение
Врачи
Эбола
Релакс
Гороскоп
Анекдоты
Именинники
Праздники
Курьезы
Общество
Медиа
Фото
Видео
NewsOne

Контакты

Реклама на сайте

Использование материалов Mignews.com.ua

Мобильная версия Google play market Apple store

© 2017 Все права защищены

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, опубликованной на сайте MIGnews.com.ua, осуществляются только с обязательной активной гиперссылкой на материал сайта. Гиперссылка должна быть размещена в первом абзаце новости.

  Покупка Продажа
USD 27.7000 28.1000
EUR 29.0000 29.7000
RUR 0.4400 0.4800
BTC 859.1005 949.5321
Яндекс.Метрика