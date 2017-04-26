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Гройсман пообещал провести масштабную реформу министерств
26.04.2017 11:46

Гройсман пообещал провести масштабную реформу министерств

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что в скором времени будет запущен процесс масштабного реформирования большинства украинских министерств. Об этом глава правительства сообщил во время заседания Кабинета министров, которое транслировал телеканал NewsOne.

"Мы начинаем масштабную программу - системную реформу министерств украинского правительства", - указал он.

По его словам, уже до осени этого под проведение определенного ряда реформ попадут девять министерств. В частности, премьер планирует посредством проведения конкурсов "сформировать достаточно конкурентоспособную заработную плату". Кроме этого руководитель украинского правительства намерен привлечь к работе еще тысячу специалистов в разных сферах.     

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, бывший премьер-министр Украины Юрий Ехануров показал, как выглядит отчет о годовой работе Кабинета министров Украины.

Теги материала: Владимир Гройсман, реформа, министерство, специалисты, конкурс
Новости СМИ2
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