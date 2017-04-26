Гройсман пообещал провести масштабную реформу министерств

MIGnews.com.ua

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что в скором времени будет запущен процесс масштабного реформирования большинства украинских министерств. Об этом глава правительства сообщил во время заседания Кабинета министров, которое транслировал телеканал NewsOne .

"Мы начинаем масштабную программу - системную реформу министерств украинского правительства", - указал он.

По его словам, уже до осени этого под проведение определенного ряда реформ попадут девять министерств. В частности, премьер планирует посредством проведения конкурсов "сформировать достаточно конкурентоспособную заработную плату". Кроме этого руководитель украинского правительства намерен привлечь к работе еще тысячу специалистов в разных сферах.