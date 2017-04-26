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Насалик назвал условие для подачи электроэнергии в "ЛНР"
26.04.2017 10:43

Насалик назвал условие для подачи электроэнергии в "ЛНР"

Украина возобновит поставки электроэнергии на территории Луганской области, которые не подконтрольны Киеву, только после погашения долга. Такое заявление сделал министр энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Насалик в эфире телеканала "112 Украина".

"Если платежи пройдут и долг будет погашен, то мы возобновим поставку электроэнергии", - заявил глава Минэнерго.

При этом он подчеркнул, что решение приостановить подачу электричества было экономическим, а не политическим.

"Оплата за последние два месяца в энергорынок составила ноль. Поэтому отключение - это не решение Кабмина", - пояснил Насалик.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, руководство государственного предприятия "Укрэнерго" приняло решение не отключать электроснабжение в населенных пунктах, которые находятся на оккупированной территории Донецкой области.

Теги материала: Игорь Насалик, Донбасс, электроэнергия, ЛНР, долг
Новости СМИ2
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