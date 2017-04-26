В США суд заблокировал еще один указ Трампа о мигрантах

MIGnews.com.ua

В Соединенных Штатах Америки федеральный судья заблокировал указ президента Дональда Трампа, который предусматривает лишение госфинансирования городов-убежищ, где прячутся нелегальные мигранты, пишет Корреспондент .

По мнению судьи Уильяма Оррика из Сан-Франциско, данный указ является антиконституционным.

Стоит отметить, что президентский указ оспорили муниципалитеты округов Сан-Франциско и Санта-Клара. Они утверждали, что в соответствии с американской конституцией, президент не имеет права вводить те или иные правила на территории городов или муниципальных образований, а правила обращения с мигрантами находятся в ведении местных властей.

В настоящее время в США насчитывается около 300 подобных городов. Местные власти отказываются сообщать федеральным властям об иммиграционном статусе жителей.