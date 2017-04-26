В США суд заблокировал еще один указ Трампа о мигрантах

В Соединенных Штатах Америки федеральный судья заблокировал указ президента Дональда Трампа, который предусматривает лишение госфинансирования городов-убежищ, где прячутся нелегальные мигранты, пишет Корреспондент.
По мнению судьи Уильяма Оррика из Сан-Франциско, данный указ является антиконституционным.
Стоит отметить, что президентский указ оспорили муниципалитеты округов Сан-Франциско и Санта-Клара. Они утверждали, что в соответствии с американской конституцией, президент не имеет права вводить те или иные правила на территории городов или муниципальных образований, а правила обращения с мигрантами находятся в ведении местных властей.
В настоящее время в США насчитывается около 300 подобных городов. Местные власти отказываются сообщать федеральным властям об иммиграционном статусе жителей.
Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп готов на некоторое время отложить строительство стены на границе с Мексикой.