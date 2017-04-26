Эрдоган: Турция пересмотрит свое решение о вступлении в ЕС

MIGnews.com.ua

Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил о своем намерении пересмотреть вопросу о вступлении в Европейский союз. Об этом он рассказал в интервью Reuters.

Турецкий лидер утверждает, что намерен вынести вопрос по членству в ЕС на всеобщий референдум. При этом Эрдоган отметил, что данный вопрос стоит уже давно, и дальше с ним затягивать просто нет смысла.

"Если они не откровенны в своих поступках, мы должны найти выход из положения. Почему мы должны ждать дольше? Мы говорим о 54 годах ожидания", - отметил президент Турции.

При этом он напомнил об одной из главным проблем - отношении к Турции в Европе .

"Говоря об исламофобии, в Европе все стало очень серьезно. Евросоюз закрывает свои двери для Турции. Мы же не закрываем свои двери ни для кого", - отметил Эрдоган. Также было сказано, что турецкие власти готовы к переговорам с ЕС, однако европейские политики "держат Турцию в дверях".

Стоит отметить, что по мнению Эрдогана, вступление Турции в ЕС могло бы усилить союз: "Одна или две страны не могут сохранить ЕС. Вам нужна такая страна как Турция, страна, представляющая другу веру - это сделало бы вас сильнее. Но страны-члены ЕС, похоже, не понимают этот факт".