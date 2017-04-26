Трамп готов отложить строительство стены на границе с Мексикой

MIGnews.com.ua

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп готов на некоторое время отложить строительство стены на границе с Мексикой. Об этом глава американского государства написал в своем Twitter-аккаунте.

Американский президент утверждает, что он не отказывается от своего намерения построить стену на американо-мексиканской границе.

"Не дайте фейковым СМИ навесить вам лапшу на уши, будто бы я изменил свое мнение о стене. Она будет построена и остановит наркотики, торговлю людьми, и прочее", - отметил Трамп.

В то же время демократы заявили о своем намерении заблокировать запрос на финансирование данного проекта, ведь его стоимость оценивается в миллиарды долларов.

Напомним, что стена на американо-мексиканской границе была одним из главных предвыборных обещаний Трампа.