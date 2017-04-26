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Ляшко объяснил, почему в Украине нет смысла проводить досрочные выборы
26.04.2017 07:35

Эксклюзив  Ляшко объяснил, почему в Украине нет смысла проводить досрочные выборы

Лидер Радикальной партии Украины Олег Ляшко утверждает, что перед проведением досрочных выборов необходимо внести изменения в избирательные законы, избирательную систему и состав Центральной избирательной комиссии.

"Не изменив избирательную систему, не изменив состав ЦИК и проведя досрочные выборы, мы будем иметь такие же коррумпированные купленные мажоритарные округа и такой же коррумпированный состав парламента", - заявил политик в эфире телеканала NewsOne.

В то же время он подчеркнул, что изменения избирательной системы позволят действующей мажоритарной составляющей во время выборов подкупить избирателей, "которые получают копеечные пенсии и зарплаты".

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, лидер Радикальной партии Олег Ляшко заявил, что президент Украины Петр Порошенко и окружение главы государства его преследует

Теги материала: Олег Ляшко, ЦИК, досрочные выборы, голосование
Новости СМИ2
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