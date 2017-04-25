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Кононенко заявил, что вскоре тарифы на электроэнергию снизятся
25.04.2017 21:51

Эксклюзив  Кононенко заявил, что вскоре тарифы на электроэнергию снизятся

Принятый Верховной Радой закон "О рынке электроэнергии" поможет создать в Украине условия свободной конкуренции для энергокомпаний. Это в свою очередь приведет к снижению цены на электричество для потребителя. Об этом заявил депутат от фракции "Блок Петра Порошенко" Игорь Кононенко в эфире телеканала NewsOne.  

Он уверен, что после этого тарифы для потребителей будут формироваться в условиях свободной конкуренции и регулироваться рынком.

"Мировая практика показывает, что в условиях рыночной конкуренции цена для потребителя снижается", - указал Кононенко.

По его словам, в документе предусмотрены правила работы энергокомпаний, что поможет в регулировании их деятельности на рынке.

"По закону  компания может занимать либо производством электроэнергии, либо ее дистрибуцией. Если компания отвечает этим правилам и занимается тем или иным видом деятельности, то соблюдается условие конкуренции", - объяснил нардеп.  

Кроме этого на украинский рынок электроэнергии будут влиять тренды на мирового рынка. Таким образом, если цена на ресурс на мировом рынке будет расти, то это соответствующий повлияет на тариф.

На данный момент правительство занимается рассмотрением ряда законопроектов по развитию атомной и гидроэнергетики, что даст возможность снизить зависимость от угля и удешевить стоимость электроэнергии.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, лидер фракции Юлия Тимошенко заявила, что в  связи с принятием закона "О рынке электроэнергии" население потеряет возможность использовать относительно дешевую атомную и гидроэлектроэнергию, а получит дорогую  - тепловую.

Теги материала: Игорь Кононенко, тариф, рынок, электроэнергия, снижение
Новости СМИ2
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