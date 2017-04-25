Ляшко считает, что Порошенко его преследует

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Лидер Радикальной партии Олег Ляшко заявил, что президент Украины Петр Порошенко и окружение главы государства его преследует. Причиной этому является позиция радикалов и их возможность показать всем, как нужно правильно управлять страной. Об этом Ляшко сообщил в эфире телеканала NewsOne .

"Вот почему Порошенко меня преследует, вот почему он лжет обо мне. Потому что, когда мы придем к власти, мы покажем, как нужно руководить страной. Мы покажем, что Украина может сама себя прокормить, мы половине мира можем одолжить денег", - сказал он.