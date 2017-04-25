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Киев решил продолжить поставки электроэнергии в "ДНР"
25.04.2017 20:49

Киев решил продолжить поставки электроэнергии в "ДНР"  Видеорепортаж

Руководство государственного предприятия "Укрэнерго" приняло решение не отключать электроснабжение в населенных пунктах, которые находятся на оккупированной территории Донецкой области. Об этом заявил и.о. главы "Укрэнерго" Всеволод Ковальчук в видеообращении, опубликованном в его Facebook.

Он уточнил, что данная территория будет снабжаться энергией до тех пор пока не будет решен вопрос со строительством линии электропередач к Авдеевке.

"В ближайшее время должно завершиться строительство компанией "ДТЭК – Высоковольтные сети" нового фрагмента линии 110 кВ, которая обеспечит другой источник для города Авдеевка. После этого встанет вопрос относительно продления или не продления энергоснабжения в отдельные районы Донецкой области", - сказал Ковальчук.

Также представитель предприятия не оставил без внимания вопрос прекращения снабжения электричеством жителей оккупированных территорий Луганской области. Он акцентировал внимание на том, что с начала проведения АТО на востоке страны оплату за поставленную энергию в этот регион Украина так и не получала, хотя подача постоянно осуществлялась. Данный фактор и стал одной из основных причин отключения питания.

По его словам, специалисты провели огромную работу по обеспечения альтернативными видами электричества населенные пункты, которые находятся на территории, подконтрольной Киеву.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, власти Российской Федерации приняли решение об обеспечении Луганской области бесперебойными поставками электроэнергии в связи с тем, что Киев прекратил поставки электроэнергии в самопровозглашенную Луганскую народную республику.

Теги материала: энергосбережение, ДНР, Донецкая область, Авдеевка, Укрэнерго, видео
Новости СМИ2
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