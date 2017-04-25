Киев решил продолжить поставки электроэнергии в "ДНР"

MIGnews.com.ua

Руководство государственного предприятия "Укрэнерго" приняло решение не отключать электроснабжение в населенных пунктах, которые находятся на оккупированной территории Донецкой области. Об этом заявил и.о. главы "Укрэнерго" Всеволод Ковальчук в видеообращении, опубликованном в его Facebook.

Он уточнил, что данная территория будет снабжаться энергией до тех пор пока не будет решен вопрос со строительством линии электропередач к Авдеевке.

"В ближайшее время должно завершиться строительство компанией "ДТЭК – Высоковольтные сети" нового фрагмента линии 110 кВ, которая обеспечит другой источник для города Авдеевка. После этого встанет вопрос относительно продления или не продления энергоснабжения в отдельные районы Донецкой области", - сказал Ковальчук.

Также представитель предприятия не оставил без внимания вопрос прекращения снабжения электричеством жителей оккупированных территорий Луганской области. Он акцентировал внимание на том, что с начала проведения АТО на востоке страны оплату за поставленную энергию в этот регион Украина так и не получала, хотя подача постоянно осуществлялась. Данный фактор и стал одной из основных причин отключения питания.

По его словам, специалисты провели огромную работу по обеспечения альтернативными видами электричества населенные пункты, которые находятся на территории, подконтрольной Киеву.