Путин готов восстановить военно-техническое сотрудничество с Украиной

MIGnews.com.ua

Военно-техническое сотрудничество России и Украины можно восстановить. Об этом заявил президент России Владимир Путин на выездном заседании Военно-промышленной комиссии, передает Лента.ру .

"Мы готовы будем при возможности, которая от нас не зависит, вернуться к кооперации с нашими партнерами и в этих сферах, важно только, чтобы были созданы для этого соответствующие условия", - сказал российский президент.

Также Путин заявил, что после прекращения взаимодействия с Украиной в области создания корабельных и авиационных двигателей в России начала развивать соответствующая отрасль.