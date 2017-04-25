Лавров в очередной раз окрестил "ЛНР" Лаосской народной республикой

MIGnews.com.ua

Руководитель министерства иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров не смог вспомнить как точно расшифровывается аббревиатура "ЛНР". Так, "Луганскую народную республику" он назвал "Лаосской народной республикой". Инцидент произошел во время пресс-конференции по итогам переговоров с генеральным секретарем ОБСЕ Ламберто Заньером.

В частности, стороны говорили о расследовании подрыва автомобиля с наблюдателями международной миссии на территории оккупированной части Луганской области.

"Исходим из того, что в расследовании должны участвовать наряду со Специальной мониторинговой миссией (ОБСЕ – ред.) и представители контактной группы и Совместный центр координации и контроля, о котором я упомянул, и власти Украины, и провозглашенной Лаосской… Луганской народной республики", - сказал глава российского внешнеполитического ведомства.