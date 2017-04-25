Князев попросил еще 4 млрд гривен на финансирование Нацполиции

MIGnews.com.ua

Правительство должно увеличить финансирование Национальной полиции Украины еще на 4,15 миллиарда гривен. Об этом во время заседания коллегии Национальной полиции Украины заявил председатель полиции Украины Сергей Князев.

По его словам, в государственном бюджете на нынешний год на нужды Нацполиции заложено 16,6 миллиардов гривен. Тем не менее, этой суммы не достаточно для нормального функционирования правоохранительных органов, так как обеспечение будет находиться на уровне 39%.

"По нашим подсчетам, минимальная дополнительная потребность в финансировании Нацполиции составляет 4,15 миллиарда гривен", - указал он.

Князев обратился к премьер-министру Украины с просьбой поддержать его предложение. Также он заверил главу правительства в том, что увеличение финансирования будет иметь "социальный эффект".

"И уверяем, что инвестиции в полицию будут иметь значительный социальный эффект, прежде всего, в повышении доверия граждан к органам власти в борьбе с преступностью и коррупцией", - отметил председатель Нацполиции.