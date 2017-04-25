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Ляшко заявил, что в НАБУ его допрашивали четыре часа и пожаловался на работу Бюро
25.04.2017 16:39

Ляшко заявил, что в НАБУ его допрашивали четыре часа и пожаловался на работу Бюро  Видеорепортаж

Во вторник, 25 апреля, детективы Национального антикоррупционного бюро Украины допрашивали лидера парламентской фракции "Радикальная партия" Олега Ляшко на протяжении четырех часов. Об этом сообщил сам народный депутат после допроса во время общения с журналистами, которое транслировал телеканал NewsOne.

"Меня четыре часа допрашивали типа в качестве свидетеля по факту незаконного обогащения. Я спрашиваю "Кого?" - "Лица". Я спрашиваю "Какого лица?" - "Нет лица. Личность не установлена". Тогда о чем вы меня допрашиваете? По какому факту и по какому делу? Поскольку допрос длился в НАБУ, мы дали все показания", - сказал лидер радикалов.

На уточняющий вопрос журналистов, о чем конкретно Ляшко говорил с детективами Антикоррупционного бюро, радикал заявил: "Обо всем на свете".  

Конкретную причину допроса назвал защитник депутата Андрей Мамалыга. По его словам, Ляшко вызвали в НАБУ для дачи показаний относительно его недавней покупки дома неподалеку от Киева.

"Но на указанное здание был изменен адрес, прокуратура не проверила это. Поэтому она поддалась эмоциям, а потом решила использовать это против Олега Ляшко и сказала, что он его незаконно купил. На сегодняшний день подозрение не предъявлено ни одному лицу", - объяснил адвокат.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, 24 апреля Специализированная антикоррупционная прокуратура открыла уголовное производство о незаконном обогащении лидера фракции Радикальной партии Олега Ляшко.

Теги материала: Олег Ляшко, допрос, НАБУ, дом, адвокат, видео
Новости СМИ2
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