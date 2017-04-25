Ляшко заявил, что в НАБУ его допрашивали четыре часа и пожаловался на работу Бюро

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Во вторник, 25 апреля, детективы Национального антикоррупционного бюро Украины допрашивали лидера парламентской фракции "Радикальная партия" Олега Ляшко на протяжении четырех часов. Об этом сообщил сам народный депутат после допроса во время общения с журналистами, которое транслировал телеканал NewsOne.

"Меня четыре часа допрашивали типа в качестве свидетеля по факту незаконного обогащения. Я спрашиваю "Кого?" - "Лица". Я спрашиваю "Какого лица?" - "Нет лица. Личность не установлена". Тогда о чем вы меня допрашиваете? По какому факту и по какому делу? Поскольку допрос длился в НАБУ, мы дали все показания", - сказал лидер радикалов.

На уточняющий вопрос журналистов, о чем конкретно Ляшко говорил с детективами Антикоррупционного бюро, радикал заявил: "Обо всем на свете".

Конкретную причину допроса назвал защитник депутата Андрей Мамалыга. По его словам, Ляшко вызвали в НАБУ для дачи показаний относительно его недавней покупки дома неподалеку от Киева.

"Но на указанное здание был изменен адрес, прокуратура не проверила это. Поэтому она поддалась эмоциям, а потом решила использовать это против Олега Ляшко и сказала, что он его незаконно купил. На сегодняшний день подозрение не предъявлено ни одному лицу", - объяснил адвокат.