Президент ПАСЕ Аграмунт отложил отставку из-за стыда перед королем Испании

MIGnews.com.ua

Президент Парламентской ассамблеи Совета Европы Педро Аграмунт отложил до пятницы выступление с заявлением относительно своего статуса. Об этом заявил вице-президент Парламентской ассамблеи Совета Европы, народный депутат Украины Георгий Логвинский, передает УНИАН .

По словам политика, причиной этому послужил визит короля Испании Фелипе VI, который запланирован на четверг, 27 апреля.

«Аграмунт сам испанец и неоднократно приглашал короля в ПАСЕ. Подать в отставку накануне такого визита будет для него, мягко говоря, стыдно. Именно поэтому до пятницы он не готов принять решение», - сказал Логвинский.

Депутат напомнил, что, согласно процедуре, депутаты могут объявить импичмент, вместе с тем, есть ожидания, что Аграмунт сам сложит мандат.

Ранее первый заместитель председателя Верховной Рады, член украинской делегации в ПАСЕ Ирина Геращенко сообщила, что Аграмунт пообещал выступить с заявлением относительно своего статуса в пятницу, 28 апреля. "Начались слушания относительно поездки Аграмунта и его двоих коллег по ПАСЕ в Сирию. Он сказал, что в пятницу, по результатам слушаний, выступит с заявлением относительно своего статуса", - написала она в Facebook.