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Президент ПАСЕ Аграмунт отложил отставку из-за стыда перед королем Испании
25.04.2017 16:18

Президент ПАСЕ Аграмунт отложил отставку из-за стыда перед королем Испании

Президент Парламентской ассамблеи Совета Европы Педро Аграмунт отложил до пятницы выступление с заявлением относительно своего статуса. Об этом заявил вице-президент Парламентской ассамблеи Совета Европы, народный депутат Украины Георгий Логвинский, передает УНИАН.

По словам политика, причиной этому послужил визит короля Испании Фелипе VI, который запланирован на четверг, 27 апреля.

«Аграмунт сам испанец и неоднократно приглашал короля в ПАСЕ. Подать в отставку накануне такого визита будет для него, мягко говоря, стыдно. Именно поэтому до пятницы он не готов принять решение», - сказал Логвинский.

Депутат напомнил, что, согласно процедуре, депутаты могут объявить импичмент, вместе с тем, есть ожидания, что Аграмунт сам сложит мандат.

Ранее первый заместитель председателя Верховной Рады, член украинской делегации в ПАСЕ Ирина Геращенко сообщила, что Аграмунт пообещал выступить с заявлением относительно своего статуса в пятницу, 28 апреля. "Начались слушания относительно поездки Аграмунта и его двоих коллег по ПАСЕ в Сирию. Он сказал, что в пятницу, по результатам слушаний, выступит с заявлением относительно своего статуса", - написала она в Facebook.

Как сообщал MIGnews.com.uа, 24 апреля на сессии ПАСЕ ряд депутатов призвали Аграмунта подать в отставку за его визит вместе с российской делегацией в Сирию. В свою очередь Аграмунт заявил, что его поездка в Сирию была «ошибкой» и извинился. Однако, когда депутаты начали требовать его отставки, объявил перерыв, после чего в зал не вернулся.

Теги материала: ПАСЕ, импичмент, отставка, Сирия
Новости СМИ2
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