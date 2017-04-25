Лавров нашел новую причину, чтобы заблокировать ввод миротворцев на Донбасс

MIGnews.com.ua

В тексте договоренностей, подписанных в Минске, нет никаких слов о введении на Донбасс каких-либо миротворцев. Об этом заявил глава министерства иностранных дел Сергей Лавров после переговоров с генеральным секретарем ОБСЕ Ламберто Занньером, пишет ТАСС .

"В Минских договоренностях речь ни о каких миротворцах не идет. В минских договоренностях поддерживается роль Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ", - указал он.

Лавров считает, что президент Украины Петр Порошенко делает очень много заявлений относительно ситуации на Донбассе лишь для того, чтобы снять с себя ответственность за происходящее.

По его словам, на сегодняшний день украинская сторона не выполнила ни одного пункта с взятых на себя обязанностей.

"Что касается заявлений Петра Порошенко, он много делает заявлений, мне трудно их комментировать, и все эти заявления нацелены только на одно - обязательно снять с себя ответственность за ту подпись, которую Порошенко поставил под минскими договоренностями. Ничего из того, что обязана сделать украинская сторона, не сделано под разными предлогами", - подчеркнул руководитель российского внешнеполитического ведомства.