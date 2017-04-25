Грызлов: Россия обеспечит оккупированные районы Луганской области электроэнергией

MIGnews.com.ua

Власти Российской Федерации приняли решение об обеспечении Луганской области бесперебойными поставками электроэнергии в связи с тем, что Киев прекратил поставки электроэнергии в самопровозглашенную Луганскую народную республику.

Об этом сообщил представитель России в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Борис Грызлов, передает Интерфакс-Украина.

"В соответствии с действиями властей Украины правительством РФ было принято решение об обеспечении электроснабжения со стороны Российской Федерации в рамках гуманитарной поддержки", - подчеркнул Грызлов.

По его словам, ситуация с отключением электроэнергии в Луганске "стоит в ряду других действий, фактически отторгающих отдельные районы Донбасса от Украины".

"Отмечу, что для жителей Донбасса в условиях сознательной экономической блокады со стороны Украины отсутствует возможность для оплаты электроэнергии. Вопрос этот, конечно, будет обсужден завтра на контактной группе и ее экономической подгруппе", - заверил Грызлов.

Как сообщал MIGnews.com.ua, генеральный директор Луганского энергетического объединения Владимир Грицай заявил, что со вторника, 25 апреля, Луганское энергетическое объединение прекратит поставки электроэнергии на неподконтрольные Украине территории Луганской области .