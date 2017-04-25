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Грызлов: Россия обеспечит оккупированные районы Луганской области электроэнергией
25.04.2017 13:59

Грызлов: Россия обеспечит оккупированные районы Луганской области электроэнергией

Власти Российской Федерации приняли решение об обеспечении Луганской области бесперебойными поставками электроэнергии в связи с тем, что Киев прекратил поставки электроэнергии в самопровозглашенную Луганскую народную республику.

Об этом сообщил представитель России в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Борис Грызлов, передает Интерфакс-Украина.

"В соответствии с действиями властей Украины правительством РФ было принято решение об обеспечении электроснабжения со стороны Российской Федерации в рамках гуманитарной поддержки", - подчеркнул Грызлов.

По его словам, ситуация с отключением электроэнергии в Луганске "стоит в ряду других действий, фактически отторгающих отдельные районы Донбасса от Украины".

"Отмечу, что для жителей Донбасса в условиях сознательной экономической блокады со стороны Украины отсутствует возможность для оплаты электроэнергии. Вопрос этот, конечно, будет обсужден завтра на контактной группе и ее экономической подгруппе", - заверил Грызлов.

Как сообщал MIGnews.com.ua, генеральный директор Луганского энергетического объединения Владимир Грицай заявил, что со вторника, 25 апреля, Луганское энергетическое объединение прекратит поставки электроэнергии на неподконтрольные Украине территории Луганской области.

Позже в Луганске заявили о восстановлении электроснабжения в большей части города. По полученным данным, подачу электроэнергии восстановили через несколько часов после отключения. При этом отмечается, что в некоторых районах подача электроэнергии потребителям не прерывалась.

Теги материала: Грызлов, Россия, ЛНР, электроэнергия, городская электричка
Новости СМИ2
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