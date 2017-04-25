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Пентагон отреагировал на полеты российских бомбардировщиков над Аляской
25.04.2017 10:58

Пентагон отреагировал на полеты российских бомбардировщиков над Аляской

В течение прошлой недели военные самолеты Российской Федерации несколько раз пролетели вдоль американского штата Аляска и территории Канады, побуждая силы противовоздушной обороны США следить за ними первый раз за более чем два года. 

Об этом заявили в Пентагоне в понедельник, 24 апреля, передает Радио Свобода.

Сообщается, что российские бомбардировщики Ту-95 "Медведь" были зафиксированы в международном воздушном пространстве трижды – два раза около Алеутских островов Аляски и один раз около материковой территории Аляски и Канады. Эти случаи были зафиксированы 17, 18 и 20 апреля.

В Пентагоне напомнили, что в связи с этим на перехват дважды поднимались американские истребители.

При этом представитель оборонного ведомства США Джефф Дэвис добавил, что подобных облетов не было около Аляски в течение многих лет, вероятно, в связи с тем, российские бомбардировщики Ту-95 были на техническом обслуживании.

Как сообщал MIGnews.com.uа, ранее 18 апреля около берегов Аляски военно-воздушные силы Соединенных Штатов Америки перехватили российские бомбардировщики Ту-95Американцы отправили на перехват российских бомбардировщиков два истребителя F-22 и самолет дальнего радиолокационного обнаружения Boeing E-3. 

Позже 20 апреля военно-воздушные силы Соединенных Штатов Америки снова зафиксировали около берегов Аляски два российских бомбардировщика Ту-95. 

Теги материала: Пентагон, Аляска, США, Россия, бомбардировщики
Новости СМИ2
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