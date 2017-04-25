Трамп созвал экстренное совещание для "решения проблемы" Северной Кореи

MIGnews.com.ua

Администрация президента США Дональда Трампа созвала американский сенат в полном составе в Белый дом для проведения брифинга относительно ядерной программы Северной Кореи.

Об этом сообщает BBC.

Отмечается, что экстренное совещание запланировано на среду, 26 апреля. Участие в нем примут 100 членов сената, государственный секретарь Рекс Тиллерсон и министр обороны Джеймс Мэттис.

Помимо госсекретаря Тиллерсона и главы Пентагона Мэттиса перед сенаторами выступят директор Национальной разведки США Дэн Коутс и глава американского генштаба Джозеф Данфорд, сообщил журналистам пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер. Все дальнейшие вопросы по поводу брифинга он просил адресовать главе сенатского большинства Митчу Макконнеллу.