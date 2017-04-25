Трамп созвал экстренное совещание для "решения проблемы" Северной Кореи

Администрация президента США Дональда Трампа созвала американский сенат в полном составе в Белый дом для проведения брифинга относительно ядерной программы Северной Кореи.
Об этом сообщает BBC.
Отмечается, что экстренное совещание запланировано на среду, 26 апреля. Участие в нем примут 100 членов сената, государственный секретарь Рекс Тиллерсон и министр обороны Джеймс Мэттис.
Помимо госсекретаря Тиллерсона и главы Пентагона Мэттиса перед сенаторами выступят директор Национальной разведки США Дэн Коутс и глава американского генштаба Джозеф Данфорд, сообщил журналистам пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер. Все дальнейшие вопросы по поводу брифинга он просил адресовать главе сенатского большинства Митчу Макконнеллу.
Как сообщал MIGnews.com.ua, президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп встретился с представителями Организации Объединенных Наций и призвал их расширить ограничительные меры в отношении Северной Кореи. По словам американского лидера, КНДР является большой проблемой для всего мира.