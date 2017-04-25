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В Украину приедет представитель Госдепа США для решения проблемы Донбасса
25.04.2017 09:49

В Украину приедет представитель Госдепа США для решения проблемы Донбасса

На этой неделе в Киев с визитом приедет заместитель помощника секретаря Государственного департамента Соединенных Штатов Америки по политико-военным вопросам Тина Кайданов.

Об этом сообщает Страна.ua.

Согласно информации издания, помощник секретаря Госдепа США имеет более 15 лет опыта решения региональных конфликтов. Одной из целей визита Кайданов в Украину является обсуждение с представителями властей Украины вопроса предоставления оружия, введения миротворческого контингента. Кроме того, говорится о возможности урегулирования конфликта на Донбассе при помощи "боснийского сценария".

Стоит отметить, что ранее США уже предлагали решить конфликт на востоке Украины аналогично Дейтонским соглашениям 1995 года о мире в Боснии и Герцеговине.

Напомним, эти соглашения предусматривали создание в Боснии отдельного автономного образования боснийских сербов – Республики Сербской с очень широкими полномочиями. Причем переговоры там тоже шли очень туго. Участников со всех сторон пришлось закрыть на военной базе в Дейтоне до тех пор, пока они не договорились.

Как сообщал MIGnews.com.ua, в понедельник, 24 апреля, президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп провел телефонный разговор с канцлером Германии Ангелой Меркель. Стороны говорили и об Украине. По словам Трампа, он поддерживает усилия Германии и Франции, направленные на урегулирование конфликта на Донбассе, основой которого являются Минские соглашения.

Теги материала: Донбасс, Госдепартамент США, АТО, США
Новости СМИ2
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