В Украину приедет представитель Госдепа США для решения проблемы Донбасса

MIGnews.com.ua

На этой неделе в Киев с визитом приедет заместитель помощника секретаря Государственного департамента Соединенных Штатов Америки по политико-военным вопросам Тина Кайданов.

Об этом сообщает Страна.ua.

Согласно информации издания, помощник секретаря Госдепа США имеет более 15 лет опыта решения региональных конфликтов. Одной из целей визита Кайданов в Украину является обсуждение с представителями властей Украины вопроса предоставления оружия, введения миротворческого контингента. Кроме того, говорится о возможности урегулирования конфликта на Донбассе при помощи "боснийского сценария".

Стоит отметить, что ранее США уже предлагали решить конфликт на востоке Украины аналогично Дейтонским соглашениям 1995 года о мире в Боснии и Герцеговине.

Напомним, эти соглашения предусматривали создание в Боснии отдельного автономного образования боснийских сербов – Республики Сербской с очень широкими полномочиями. Причем переговоры там тоже шли очень туго. Участников со всех сторон пришлось закрыть на военной базе в Дейтоне до тех пор, пока они не договорились.