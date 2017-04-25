Гордон увидел сдвиги в борьбе с коррупцией в Украине

MIGnews.com.ua

Журналист Дмитрий Гордон считает, что Соединенные Штаты Америки заинтересованы в том, чтобы помочь Украине побороть коррупцию.

По словам Гордона, это подтверждает помощь, которую Америка оказывает Украине, в частности, предоставляя средства для создания НАБУ, НАПК и других антикоррупционных органов.

"Американцы заинтересованы в том, чтобы здесь (в Украине, - ред.) была нормальная демократия без коррупции, потому что, если в Украине будет демократия, весь мир увидит, что Украина смогла создать эту демократию, и в ней наказывают виновных в коррупции, Это будет сигналом для России, Беларуси и всего постсоветского пространства, который еще страдает от российской имперской политики", - отметил журналист в эфире телеканала NewsOne .

Вместе с тем он подчеркнул, что получая "большие деньги" сотрудники антикоррупционных органов должны быть независимыми от украинской власти.

"Если бы они кого-то еще посадили реально, если бы мы это увидели, - это бы была победа", - заявил Гордон.

И добавил: "Создание этих органов - это уже небольшая, но победа".