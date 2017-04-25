Известного российского актера не пустили в Украину

MIGnews.com.ua

Актера театра и кино из Российской Федерации Кирилла Сафонова не пустили на территорию Украины.

Об этом Сафонов сам сообщил в Facebook.

В настоящее время он ожидает вылета обратно в Россию из аэропорта Одессы.

"Мне закрыли въезд в Украину. Жаль, я люблю эту страну. Ну, значит так надо. Если кто будет пролетом в Одессе, сможете найти меня в зале отлета еще как минимум до завтра", - отметил актер.

Сафонов добавил, что действительно посещал Крым после начала оккупации.

"У меня там были досъемки пректа, который начался еще "до". Чтобы закрыть тему, таможенники вели себя предельно корректно и даже где-то трогательно", - подытожил он.