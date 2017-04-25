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Известного российского актера не пустили в Украину
25.04.2017 09:23

Известного российского актера не пустили в Украину

Актера театра и кино из Российской Федерации Кирилла Сафонова не пустили на территорию Украины.

Об этом Сафонов сам сообщил в Facebook.

В настоящее время он ожидает вылета обратно в Россию из аэропорта Одессы.

"Мне закрыли въезд в Украину. Жаль, я люблю эту страну. Ну, значит так надо. Если кто будет пролетом в Одессе, сможете найти меня в зале отлета еще как минимум до завтра", - отметил актер.

Сафонов добавил, что действительно посещал Крым после начала оккупации.

"У меня там были досъемки пректа, который начался еще "до". Чтобы закрыть тему, таможенники вели себя предельно корректно и даже где-то трогательно", - подытожил он.

Как сообщал MIGnews.com.ua, в воскресенье, 23 апреля, во время прохождения проверки на государственной границе Украины и Российской Федерации в Конотопе, сотрудники украинского пограничного отряда сняли с поезда Москва-Киев российскую артистку Лолилу Милявскую ввиду запрета ей на въезд в Украину. Артистка уточнила, что во въезде в Украину ей было отказано по причине посещения Керчи в 2015 году.

Теги материала: актер, Одесса, Россия, запрет, таможенники, аэропорт
Новости СМИ2
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