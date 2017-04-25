Трамп намерен сократить финансирование ООН

MIGnews.com.ua

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп выступил с инициативой уменьшения финансирования Организации Объединенных Наций.

Об этом сообщает BBC.

Трамп убежден, что ООН имеет довольно низкую эффективность, в то время как обладает "огромным потенциалом".

Напомним, что в начале апреля США прекратили финансирование Фонда ООН в области народонаселения (ЮНФПА) - агентства всемирной организации, которое помогает более чем 150 странам мира в вопросах планирования семьи, а также охраны здоровья матери и ребенка. Это был первый случай, когда администрация президента США прекратила финансирование какой-либо из программ ООН.