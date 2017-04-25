Трамп призвал ООН решить проблему Северной Кореи

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп встретился с представителями Организации Объединенных Наций и призвал их расширить ограничительные меры в отношении Северной Кореи, пишет РБК-Украина.
По словам американского лидера, КНДР является большой проблемой для всего мира.
"Мы должны наконец решить эту проблему. Нынешний статус-кво в Северной Корее неприемлем, и совет безопасности должен ввести дополнительные, более строгие санкции, чтобы противодействовать корейской ядерной программе и программе по изготовлению баллистических ракет", - заявил президент США.
Как сообщал MIGnews.com.ua, президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп провел телефонный разговор с главой Китайской Народной Республики Си Цзиньпин, во время которого последний попросил американского лидера проявить сдержанность в вопросе КНДР.