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Тука назвал сумму задолженности Донбасса за электричество
25.04.2017 07:26

Тука назвал сумму задолженности Донбасса за электричество

В настоящее время долг Луганского энергетического объединения перед государственным предприятием "Энергорынок" составляет 5,2 миллиарда гривен. Об этом рассказал заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука в эфире телеканала ICTV.

"Задолженность "Луганского энергетического объединения" перед энергорынком составляет 5,2 миллиарда гривен. Этот долг условно распределен между контролируемой и неконтролируемой территорией - примерное соотношение 50/50", - отметил Тука.

Вместе с тем он подчеркнул, что в Донецкой области долг за электричество достигает 5,8 миллиарда гривен. При этом задолженность на оккупированных территориях составляет около 500 миллионов гривен.

"Почти 5,4 миллиарда гривен - это долги предприятий и потребителей, которые расположены на контролируемой территории", - пояснил замминистра.

При этом Тука подчеркнул, что боевики перестали платить за электричество сразу после того, как захватили украинские предприятия.

Как сообщал MIGnews.com.ua, НЕК "Укрэнерго" прекратило подачу электричества на оккупированную территорию в Луганской области из-за долгов.

Теги материала: Георгий Тука, Донбасс, электричество, задолженность
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