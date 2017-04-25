Тука назвал сумму задолженности Донбасса за электричество

MIGnews.com.ua

В настоящее время долг Луганского энергетического объединения перед государственным предприятием "Энергорынок" составляет 5,2 миллиарда гривен. Об этом рассказал заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука в эфире телеканала ICTV .

"Задолженность "Луганского энергетического объединения" перед энергорынком составляет 5,2 миллиарда гривен. Этот долг условно распределен между контролируемой и неконтролируемой территорией - примерное соотношение 50/50", - отметил Тука.

Вместе с тем он подчеркнул, что в Донецкой области долг за электричество достигает 5,8 миллиарда гривен. При этом задолженность на оккупированных территориях составляет около 500 миллионов гривен.

"Почти 5,4 миллиарда гривен - это долги предприятий и потребителей, которые расположены на контролируемой территории", - пояснил замминистра.

При этом Тука подчеркнул, что боевики перестали платить за электричество сразу после того, как захватили украинские предприятия.